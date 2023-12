Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,45 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch befestigt aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss mit plus 0,45 Prozent auf 3.397,62 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es verschiedene Vorzeichen zu sehen und auch die Veränderungen der Indizes blieben recht knapp.

Die Aussicht auf sinkende Leitzinsen war für die internationale Kursrally der vergangenen Wochen verantwortlich, schrieben die Helaba-Analysten. Nun aber scheint es nach Einschätzung der Experten kaum noch Potenzial für weitergehende Zinsfantasie zu geben. Vielmehr könnte es eine Korrektur der weit gediehenen Erwartungen geben, hieß es weiter.

In Wien zogen die Aktien von der Raiffeisen Bank International (RBI) und Strabag mit satten Kursaufschlägen von 12,8 bzw. 9,3 Prozent die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Über ihre Russland-Tochter will die RBI jenen 27,8-prozentigen Anteil an dem Baukonzern Strabag erwerben, den der russische Strabag-Großaktionär Oleg Deripaska zum Verkauf gestellt hat, teilte die RBI am Dienstagabend mit. Mit dem Deal will die RBI ihr Engagement in Russland weiter reduzieren.

