Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt starke 1,77 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag deutlich im Plus beendet. Der heimische Leitindex ATX gewann starke 1,77 Prozent auf 3.356,14 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen nach deutlichen Verlaufsgewinnen einen Stimmungsdreh zu sehen und die Zuwächse wurden im Späthandel merklich eingedämmt.

Thema des Handelstages war international die wie erwartet ausgefallene EZB-Leitzinsentscheidung. Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Zinsen im Euroraum zum zweiten Mal in Folge unverändert. Der Leitzins, zu dem sich Banken frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, bleibt nach einer Entscheidung des EZB-Rates bei 4,5 Prozent. Zudem kündigten die Währungshüter an, dass sie nicht über eine Zinssenkung diskutiert hatten. Dies wurde von den internationalen Aktienanlegern wohl negativ aufgenommen.

Im Frühhandel hatten vor allem die gestiegenen US-Zinssenkungserwartungen beflügelt. Am Vorabend hatte die Fed die Zinsen ebenfalls unverändert belassen und Notenbankchef Powell Zinssenkungen im neuen Jahr signalisiert.

ISIN AT0000999982