Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt zum Monatsauftakt moderat

Der Wiener Aktienmarkt ist mit moderaten Zuwächsen in den Juni gestartet. Im freundlichen europäischen Umfeld gewann der ATX am Montag 0,33 Prozent auf 3.700,62 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,39 Prozent auf 1.854,04 Zähler.

Schwache Konjunkturdaten aus dem In- und Ausland bremsten den heimischen Aktienmarkt kaum. So ist das österreichische Bruttoinlandsprodukt (BIP) heuer im 1. Quartal zur Vorjahresperiode real um 1,1 Prozent geschrumpft, was insbesondere auf die Entwicklung in der Industrie und im Großhandel zurückzuführen sei, wie die Statistik Austria mitteilte.

In der US-Industrie hat sich die Stimmung im Mai unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM signalisiert so weiterhin eine Schrumpfung des Sektors. Der von S&P-Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Industrie der Eurozone stieg zwar auf den höchsten Stand seit 14 Monaten, aber nicht so stark wie noch in einer ersten Schätzung angegeben.

spa/ste

ISIN AT0000999982