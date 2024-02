Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX leichter bei 3.375,95 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag mit leichterer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Freitag-Schluss (3.384,84) um 8,89 Punkte oder 0,26 Prozent auf 3.375,95 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,25 Prozent oder 4,31 Punkten bei 1.700,99 Einheiten.

Marktteilnehmer berichteten von einem verhaltenen Geschäft zu Wochenbeginn. Auch an den europäischen Leitbörsen hielten sich die Kursveränderungen in Grenzen. Laut Marktbeobachtern agieren die Investoren im Vorfeld der in dieser Woche noch anstehenden wichtigen Inflationsdaten aus Europa und den USA vorsichtig und zurückhaltend.

Datenseitig fanden sich heute keinen wichtigen Veröffentlichungen auf der Agenda. In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten zu Beginn des Jahres weiter gestiegen. Es wurden im Jänner 1,5 Prozent mehr Häuser verkauft als im Vormonat, wie das Handelsministerium mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen stärkeren Anstieg um 3,0 Prozent erwartet. Zudem blieb die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen zu Wochenbeginn sehr dünn.

ger/ste

ISIN AT0000999982