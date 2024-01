Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX leichter bei 3.446,96 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag mit leichterer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Freitag-Schluss (3.455,57) um 8,61 Punkte oder 0,25 Prozent auf 3.446,96 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,35 Prozent oder 6,09 Punkten bei 1.732,61 Einheiten.

Das europäische Umfeld fand zu Wochenbeginn keine einheitliche Richtung. Die US-Börsen starteten verhalten in die neue Woche. Marktbeobachter sprachen von Zurückhaltung unter den Anlegern vor der Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Die Analysten der UniCredit erwarten, dass die Fed bei ihrer Sitzung am 31. Jänner sowohl die Zinssätze als auch das Tempo der quantitativen Straffung unverändert belassen wird.

Auch die Immobilienkrise in China sowie die Konflikte im Nahen Osten trübten die Kauflaune etwas. Marktbeobachter sprachen zudem von Gewinnmitnahmen bei einigen Werten.

ger/spa

ISIN AT0000999982