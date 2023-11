Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX mit minus 0,04 Prozent wenig verändert

Die Wiener Börse hat am Donnerstag einen sehr ruhigen Handel knapp behauptet beendet. Der ATX schloss mit minus 0,04 Prozent auf 3.251,33 Punkten und veränderte sich damit nicht viel mehr als am Mittwoch, wo er prozentuell unbewegt aus dem Handel ging. An den europäischen Leitbörsen gab es am Berichtstag ebenfalls wenig Bewegung zu sehen.

Der "Thanksgiving"-Feiertag in den USA lähmte wohl auch in Europa den Aktienhandel, hieß es. Am Freitag wird in New York dann am "Black Friday" nur verkürzt gehandelt.

Mit Zahlenvorlagen rückten am heimischen Aktienmarkt Porr, UBM und UNIQA in den Fokus der Anleger.

