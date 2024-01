Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt gut behauptet

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit einem Mini-Plus beendet. Der heimische Leitindex ATX hatte im Verlauf seine teils deutlichen Kursgewinne eingebüßt und war kurz vor Handelsschluss sogar ins negative Terrain abgerutscht. Am Ende blieb ein magerer Kursgewinn von 0,03 Prozent auf 3.344,38 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,10 Prozent auf 1.684,50 Einheiten.

Die Meldungslage vor dem Wochenende war dünn, auch von Analystenseite blieben Impulse zu Einzelwerten aus. Weiterhin im Fokus stehen die geldpolitischen Entscheidungen der Notenbanken, die in den nächsten Wochen wichtige Zentralbanksitzungen abhalten werden. Vor diesem Hintergrund stehen weiterhin Konjunkturdaten im Fokus - in den USA wurde am Nachmittag eine deutlich gestiegene Verbraucherstimmung veröffentlicht, die das Bild einer robusten konjunkturellen Lage in Übersee stützt.

ISIN AT0000999982