Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt um 1,18 Prozent tiefer

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit klaren Verlusten beendet. Nach einem bereits schwachen Wochenstart belasteten mehrere Faktoren, darunter die unklare Situation in Nahost, wo sich Israel nach dem iranischen Raketenangriff am Wochenende wortkarg zu einer möglichen militärischen Reaktion äußerte. Aber auch die gedämpften Hoffnungen auf baldige US-Zinssenkungen brachten Gegenwind.

Der ATX gab um 1,18 Prozent auf 3.497,40 Einheiten nach. Der ATX Prime verlor 1,22 Prozent auf 1.752,98 Punkte. Auch das europäische Umfeld zeigte sich deutlich belastet.

sto/ste

ISIN AT0000999982