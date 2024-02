Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schwächer bei 3.368,35 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit schwächerer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Montag-Schluss (3.387,22) um 18,87 Punkte oder 0,56 Prozent auf 3.368,35 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,58 Prozent oder 9,86 Punkten bei 1.697,43 Einheiten.

Nach verhaltenem Verlauf folgte der ATX dem europäischen Umfeld am Nachmittag ins Minus. In den Fokus rückte ein unerwartet schwacher Rückgang der Inflation in den USA. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Jänner um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 3,4 Prozent im Dezember. Befragte Ökonomen hatten lediglich einen Zuwachs von 2,9 Prozent erwartet. Die Kerninflationsrate betrug im Jänner im Jahresvergleich 3,9 Prozent, was ebenfalls über den Markterwartungen lag.

Bereits am Vormittag war bekannt geworden, dass sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im Februar den siebenten Monat in Folge verbessert haben. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 4,7 Punkte auf 19,9 Punkte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg des Konjunkturindikators auf 17,3 Punkte gerechnet.

ger/sto

ISIN AT0000999982