Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,8 % auf 3.383,83 Punkte

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 0,78 Prozent auf 3.383,83 Punkte. An anderen Börsen in Europa ging es etwas moderater nach unten.

Für Unsicherheit an den Märkten sorgten weiter die geopolitischen Krisen. Zudem haben sich die jüngsten Hoffnungen auf bald anstehende Leitzinssenkungen in den USA und der Eurozone wieder etwas zerstreut, hieß es.

