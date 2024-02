Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 1,4 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 1,4 Prozent und 3.378, Punkten. An anderen Börsen in Europa ging es nach den jüngsten Höchstständen einiger Indizes nur moderat nach unten. Belastet wurden die Märkte von Aussagen des EZB-Direktoriumsmitglieds Isabel Schnabel.

Diese hatte sich in einem Interview mit der "Financial Times" erneut gegen schnelle Zinssenkungen ausgesprochen und damit den Zinssenkungsfantasien der Märkte einen weiteren Dämpfer verpasst. Impulsgebende Konjunkturdaten gab es hingegen am Mittwoch kaum, für größere Ausschläge bei einzelnen Aktien sorgte lediglich die Berichtssaison.

An der Wiener Börse verloren die Aktien der voestalpine nach Meldung von Quartalszahlen 5,3 Prozent auf 25,90 Euro. Der Gewinn des Stahlkonzerns hat sich in den ersten drei Quartalen 2023/24 gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr davor von 864 Mio. auf 431 Mio. Euro halbiert. Der Umsatz sank um 8,8 Prozent auf 12,4 Mrd. Euro. Laut den Analysten der Erste Group und der Baader Bank waren die Zahlen und auch der Geschäftsausblick der voestalpine im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen.

mik/sto

ISIN AT0000999982