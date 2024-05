Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert moderate 0,11 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit leichterer Tendenz beendet. Der ATX schloss mit einem moderaten Minus von 0,11 Prozent auf 3.707,71 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es nach den jüngsten Rekordhochs Kursverluste zu sehen. An der Wall Street ging im Verlauf hingegen der Rekordkurs weiter und der wohl weltbekannteste Börsenindex der Dow Jones kletterte erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 40.000 Punkten.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine gut gefüllte Meldungslage vor. Quartalszahlen präsentierten Wienerberger, Polytec und Flughafen Wien. RHI Magnesita-Aktien wurden zudem ex Dividende gehandelt. Weiters beabsichtigt die slowenische Bankengruppe Nova Ljubljanska Banka NLB ein Kaufangebot für die Addiko Bank zu legen. Die Papiere von Addiko zogen um 4,2 Prozent hoch.

ste/spa

ISIN AT0000999982