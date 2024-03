Wiener Börse (Schluss) 1 - Leitindex legt 0,45 % zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen beendet. Der heimische Leitindex ATX zeigte sich im gesamten Verlauf solide im Plus und schloss um 0,45 Prozent höher auf 3.499,40 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,58 Prozent auf 1.757,49 Zähler zu. Im Fokus standen am letzten Handelstag dieser Woche Konjunkturdaten aus Europa.

Österreichs Wirtschaft wächst heuer aufgrund der schwächelnden Bauwirtschaft und Industrie deutlich weniger als erwartet. In Deutschland hat sich die Wirtschaftsstimmung dagegen unerwartet deutlich aufgehellt. Dort hat der Ifo-Geschäftsklimaindex im Vergleich zum Vormonat um 2,1 Punkte auf 87,8 Zähler zugelegt. Analysten hatten nur einen Zuwachs auf 86,0 Punkte erwartet.

ISIN AT0000999982