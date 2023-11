Wiener Börse (Schluss) 2 - ATX 0,7% tiefer, Warten auf Fed-Protokolle

Die Wiener Börse hat am Dienstag schwächer geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,74 Prozent und 3.252,76 Punkten. Der ATX Prime fiel um 0,71 Prozent auf 1.631,19 Zähler. Andere Börsen in Europa traten weitgehend auf der Stelle. Viele Anleger dürften derzeit die am Abend anstehende Veröffentlichung des Protokolls der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed abwarten. Von dem Protokollen erhoffen Börsianer Hinweise auf die nächste Zinsentscheidung der Fed.

Größere Verluste gab es am Dienstag für die beiden Aktien aus der Ölbranche. OMV-Aktien verloren bei höheren Umsätzen 1,7 Prozent. Schoeller-Bleckmann büßten im Vorfeld der am Mittwoch angesetzten Ergebnisvorlage des Ölfeldausrüsters 7,2 Prozent ein.

Verbund-Aktien ermäßigten sich um 2,3 Prozent. Unter den größeren Verlierern fanden sich auch die Aktien des Faserherstellers Lenzing mit einem Minus von 4,7 Prozent.

Gesucht waren Aktien der CA Immo und legten rund 0,9 Prozent zu. Gute Nachfrage gab es auch in Erste Group, die Titel der Bank befestigten sich bei höheren Umsätzen um 0,5 Prozent.

Unter den Nebenwerten verloren Marinomed-Aktien nach Zahlen 6,9 Prozent. Das Pharmaunternehmen hat in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres bei stabilem Umsatz eine Ausweitung des negativen Betriebsergebnisses hinnehmen müssen.

Die Finanzergebnisse würden im Rahmen der Erwartungen liegen, erklärte Vladimira Urbankova von der Erste Group in einer ersten Einschätzung. Jedoch seien für die Entwicklung der Aktie die Aussichten auf Vertriebspartnerschaften von größerer Bedeutung, so die Analystin weiter. Hier habe das Management nun vorsichtigere Töne angeschlagen.

mik/sto

ISIN AT0000999982