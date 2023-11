Wiener Börse (Schluss) 2 - Immobilienwerte legen zu

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit unveränderter Tendenz aus dem Tag verabschiedet. Der ATX schloss mit einem unwesentlichen Minus von 0,02 Punkten auf 3.252,74 Punkten. An den europäischen Leitbörsen ging es mit Ausnahme Londons mit den Aktienkursen hingegen leicht nach oben. Die Helaba-Analysten sprachen international von wenig Dynamik und verwiesen auf den näher rückenden "Thanksgiving"-Feiertag in den USA.

Die veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten lieferten kaum sichtbare Auswirkungen nach Europa bzw. auf den heimischen Markt. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen etwas besser als erwartet aus, die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter enttäuschten hingegen.

Auf Unternehmensebene stand mit veröffentlichten Geschäftszahlen Schoeller-Bleckmann (SBO) im Blickfeld der Akteure. Der niederösterreichische Ölfeldausrüster hat nach drei Quartalen mehr Umsatz und mehr Gewinn erzielt. Die Analysten der Erste Group bewerteten die Zahlen sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisseite als im Rahmen der Erwartungen. Die SBO-Titel schlossen mit einem Minus von 2,7 Prozent, nachdem sie bereits am Vortag um mehr als sieben Prozent abgetaucht waren.

CA Immo bauten ungeachtet einer negativeren Analystenmeinung ein Plus von 1,6 Prozent auf 29,15 Euro. Hier hat die Deutsche Bank die Aktie des Immobilienunternehmens von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 33 auf 30 Euro gekürzt.

Auch andere Immowerte standen in der Gunst der Anleger weit oben. Immofinanz verzeichneten ein Plus von 4,8 Prozent. s Immo legten 3,1 Prozent zu.

Eine neue Experteneinschätzung gab es auch zu FACC. Die Erste Group hat ihr Kursziel für die Aktie des Luftfahrtzulieferers von 10,0 Euro auf 9,50 Euro leicht nach unten revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde hingegen bestätigt. Die FACC-Papiere befestigten sich um 1,2 Prozent auf 5,94 Euro.

Unter den Schwergewichten wiesen die Banken mehrheitlich positive Vorzeichen auf. BAWAG verteuerten sich um 0,3 Prozent. Erste Group verbesserten sich im selben Ausmaß um 0,3 Prozent. Raiffeisen Bank International gingen unverändert aus dem Tag.

AMAG zeigten sich nach einem angekündigten Chefwechsel mit minus 1,4 Prozent. Helmut Kaufmann löst Gerald Mayer als Vorstandsvorsitzenden des oberösterreichischen Aluminiumkonzerns ab. Kaufmann ist heute vom Aufsichtsrat per 1. Jänner 2024 zum neuen CEO des Unternehmens bestellt worden.

Im Technologiebereich gaben AT&S um 2,4 Prozent ab. KapschTrafficCom rutschten bei geringen Umsätzen um 3,2 Prozent tiefer. Polytec sackten um sechs Prozent ab. Bei den Aktien des Stromversorgers Verbund gab es ein Minus von zwei Prozent zu sehen.

ste/sto

ISIN AT0000999982