Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 0,97 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch dank einer klar positiven internationalen Anlegerstimmung deutlich fester aus dem Handelstag verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss mit plus 0,97 Prozent auf 3.610,94 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street im Verlauf ging es mit den Aktienkursen merklich nach oben. An den US-Börsen konnte der S&P-500 sogar ein neues Rekordhoch markieren.

Marktbeobachter verwiesen aber auf ein ruhiges Aktiengeschäft mangels wichtiger Impulse. Spannung herrsche international vor der Veröffentlichung des jüngsten Fed-Sitzungsprotokolls am Abend und den am Donnerstag anstehenden US-Inflationszahlen zurückhalten. Beide Termine könnten Hinweise auf die weitere US-Zinspolitik liefern. Zudem könnte eine weitere Eskalation im Nahen Osten rasch wieder für einen Stimmungsdreh sorgen.

ste/mik

ISIN AT0000999982