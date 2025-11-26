ATX

26.11.2025 18:21:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 1,06% zur Wochenmitte auf Rekord

Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen und ein neues Rekordhoch beim ATX markiert. Der heimische Leitindex gewann zum Sitzungsende 1,06 Prozent auf 5.000,70 Punkte, nachdem er bereits an den zwei Vortagen merklich zugelegt hatte. Damit erreichte der heimische Leitindex eine neue Bestmarke. Zuvor lag diese am 9. Juli 2007 auf Schlusskursbasis bei 4.981,87 Einheiten.

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es zur Wochenmitte mit den Aktienkursen erneut nach oben. Zudem etablierte sich an der Wall Street im Verlauf erneut eine positive Anlegerstimmung. Auch unterstützten international die Hoffnungen auf ein Kriegsende in der Ukraine.

ste/sto

ISIN AT0000999982

ATX auf Rekordjagd bei 5.000 Punkten -- DAX schließt fester -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Mittwoch höher. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
