Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 1,06% zur Wochenmitte auf Rekord

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kursveränderungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen und ein neues Rekordhoch beim ATX markiert. Der heimische Leitindex gewann zum Sitzungsende 1,06 Prozent auf 5.000,70 Punkte, nachdem er bereits an den zwei Vortagen merklich zugelegt hatte. Damit erreichte der heimische Leitindex eine neue Bestmarke. Zuvor lag diese am 9. Juli 2007 auf Schlusskursbasis bei 4.981,87 Einheiten.

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es zur Wochenmitte mit den Aktienkursen erneut nach oben. Zudem etablierte sich an der Wall Street im Verlauf erneut eine positive Anlegerstimmung. Auch unterstützten international die Hoffnungen auf ein Kriegsende in der Ukraine.

Am heimischen Aktienmarkt rückte der Flughafen Wien in den Fokus. Der führende heimische Airport baut in Schwechat keine dritte Piste, wurde am Dienstagabend publik. Das Projekt werde nicht weiterverfolgt. Nach eingehender Analyse aller relevanten Entscheidungsfaktoren hat der Vorstand der Flughafen Wien AG dies beschlossen, teilte das Unternehmen mit. Man könne mit dem geplanten Zwei-Pisten-System und dortigen Ausbauten auch weiterwachsen. Laut Analysten der Erste Group ist die Entscheidung keine Überraschung und in diesem Sinne werde eine neutrale Marktreaktion erwartet. Die Flughafen-Aktie gewann jedoch 2,3 Prozent an Höhe.

Strabag-Titel bauten ein Plus von 1,1 Prozent. Der Baukonzern hat im Sultanat Oman vom Verkehrsministerium einen Großauftrag zur Modernisierung einer zentralen Verkehrsachse in der Hauptstadt Maskat erhalten. Über ihre Landesgesellschaft Strabag Oman LLC soll die rund 8,7 Kilometer lange 18th of November Street gemeinsam mit der Al Mouj Street ausgebaut werden. Das Auftragsvolumen liegt bei etwa 102 Mio. Euro.

Im Technologiebereich steigerten sich die AT&S-Anteilsscheine um sehr starke 9,9 Prozent. Europaweit ging es mit den Techwerten klar nach oben. Im Plus tendierten in Wien auch die schwergewichteten Banken. Raiffeisen Bank International verteuerten sich um 1,6 Prozent. BAWAG und Erste Group legten 1,9 bzw. zwei Prozent zu.

voestalpine befestigten sich deutlich um 2,5 Prozent auf 37,68 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben im Zuge einer Branchenanalyse das Kursziel für die Papiere des Stahlwertes von 41 auf 44 Euro angehoben. Die Empfehlung "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt. Insgesamt bleiben die Analysten für die gesamte Branche positiv und sehen voestalpine-Aktien als einen der "Top Picks". Begründet wird das mit guten Wachstumsaussichten des Stahlkonzerns in verschiedenen Bereichen (Schienenverkehr, Lagerhaltung etc.) und Maßnahmen zur Stärkung der Ertragskraft.

