Wiener Börse (Schluss) - ATX legt leicht um 0,24 Prozent zu

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag etwas höher aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gewann 0,24 Prozent auf 5.190,20 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street im Verlauf ging es mit den Aktienkursen hingegen merklich nach oben. Ein klar positiver Handelsimpuls kam aus den USA, dort sind die Inflationszahlen überraschend niedrig ausgefallen und schürten damit Spekulationen auf eine mögliche US-Leitzinssenkung.

Die Europäische Zentralbank ließ die Leitzinsen im Euroraum am Berichtstag wie erwartet erneut unverändert und lieferte damit kaum Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Notenbankchefin Christine Lagarde stellte auch keine Zinsveränderungen in Aussicht.

ste/sto

ISIN AT0000999982