18.12.2025 17:41:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX legt leicht um 0,24 Prozent zu

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag etwas höher aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gewann 0,24 Prozent auf 5.190,20 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street im Verlauf ging es mit den Aktienkursen hingegen merklich nach oben. Ein klar positiver Handelsimpuls kam aus den USA, dort sind die Inflationszahlen überraschend niedrig ausgefallen und schürten damit Spekulationen auf eine mögliche US-Leitzinssenkung.

Die Europäische Zentralbank ließ die Leitzinsen im Euroraum am Berichtstag wie erwartet erneut unverändert und lieferte damit kaum Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Notenbankchefin Christine Lagarde stellte auch keine Zinsveränderungen in Aussicht.

ste/sto

ISIN AT0000999982

Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notierte teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
