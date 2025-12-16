Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt nach Rekordhoch etwas höher

Am Wiener Aktienmarkt hat der ATX am Dienstag mit mäßigem Elan an seine Rekordrally angeknüpft. Nachdem moderate Gewinne aus dem frühen Verlauf bald wieder abgebröckelt waren, schloss der heimische Leitindex mit einem kleinen Plus von 0,04 Prozent auf 5.173,28 Punkten. Im Tageshoch hatte er erstmals Luft über 5.200 Punkten getestet. Für den ATX Prime ging es 0,04 Prozent auf 2.569,99 Zähler hinauf. Im europäischen Umfeld gab es überwiegend Abgaben zu sehen.

Durchwachsen ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten bestätigten unterm Strich die am Markt vorherrschenden Zinssenkungserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank Fed und gaben den Aktienkursen keine neuen Impulse mehr. "Letztlich bestätigt sich die Einschätzung, dass sich der US-Arbeitsmarkt weiter allmählich abkühlt", kommentierte Commerzbank-Ökonom Christoph Balz. Besonders wegen der höheren Arbeitslosenquote werde sich die Fed "darin bestätigt sehen, dem Arbeitsmarkt im Moment Priorität einzuräumen, zumal der schwächere Lohnzuwachs nicht auf Inflationsdruck seitens des Arbeitsmarktes hindeutet."

spa/mik

ISIN AT0000999982