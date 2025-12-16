ATX
|
5 173,28
|
2,23
|
0,04 %
|
16.12.2025 17:59:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt nach Rekordhoch etwas höher
Am Wiener Aktienmarkt hat der ATX am Dienstag mit mäßigem Elan an seine Rekordrally angeknüpft. Nachdem moderate Gewinne aus dem frühen Verlauf bald wieder abgebröckelt waren, schloss der heimische Leitindex mit einem kleinen Plus von 0,04 Prozent auf 5.173,28 Punkten. Im Tageshoch hatte er erstmals Luft über 5.200 Punkten getestet. Für den ATX Prime ging es 0,04 Prozent auf 2.569,99 Zähler hinauf. Im europäischen Umfeld gab es überwiegend Abgaben zu sehen.
Durchwachsen ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten bestätigten unterm Strich die am Markt vorherrschenden Zinssenkungserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank Fed und gaben den Aktienkursen keine neuen Impulse mehr. "Letztlich bestätigt sich die Einschätzung, dass sich der US-Arbeitsmarkt weiter allmählich abkühlt", kommentierte Commerzbank-Ökonom Christoph Balz. Besonders wegen der höheren Arbeitslosenquote werde sich die Fed "darin bestätigt sehen, dem Arbeitsmarkt im Moment Priorität einzuräumen, zumal der schwächere Lohnzuwachs nicht auf Inflationsdruck seitens des Arbeitsmarktes hindeutet."
spa/mik
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 173,28
|0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger letztlich zurückhaltend -- DAX schließt auf rotem Terrain -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen beenden Handel schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägten Verluste das Bild. Die Wall Street schloss mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost dominierten die Bären das Börsengeschehen.