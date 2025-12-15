Wiener Börse (Schluss) - ATX zum Wochenstart erholt

Die Wiener Börse hat sich am Montag wieder vom schwächeren Wochenausklang erholt. Der ATX legte um 1,33 Prozent auf 5.171,05 Punkte zu. Der ATX Prime verzeichnete ein Plus von 1,27 Prozent auf 2.569,08 Zähler. Ein ähnlicher Trend war an Europas wichtigsten Börsen zu beobachten.

Am Freitag hatte der ATX noch ein weiteres Rekordhoch markiert, bevor er im späteren Verlauf im Einklang mit dem internationalen Umfeld unter Druck geraten war. Mit einem Jahreszuwachs von aktuell gut 41 Prozent bleibt die Bilanz dabei äußerst stark. Eine Überhitzung sehen Analysten der Erste Group aber nicht: "Im historischen Vergleich liegen KGV und Dividendenrendite wieder im langfristigen Durchschnitt - das spricht eher für eine Normalisierung als für eine Überhitzung." Kurzfristig könne die Dynamik zwar abnehmen, die mittelfristigen Argumente für den ATX blieben aber bestehen.

Konjunkturseitig verlief der Wochenstart impulsarm. Die Anleger dürften sich diese Woche zunächst auf den US-Arbeitsmarktbericht fokussieren, der am Dienstag für Oktober und November nachgeholt wird. Am Donnerstag steht zudem der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Helaba-Ökonom Ralf Umlauf erwartet diesbezüglich aber "wenig Überraschendes". Bei den Währungshütern herrsche weitgehend Einigkeit, dass die derzeitige Geldpolitik gut positioniert sei.

