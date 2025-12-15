ATX
|
5 171,05
|
67,89
|
1,33 %
|
15.12.2025 17:59:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX zum Wochenstart erholt
Am Freitag hatte der ATX noch ein weiteres Rekordhoch markiert, bevor er im späteren Verlauf im Einklang mit dem internationalen Umfeld unter Druck geraten war. Mit einem Jahreszuwachs von aktuell gut 41 Prozent bleibt die Bilanz dabei äußerst stark. Eine Überhitzung sehen Analysten der Erste Group aber nicht: "Im historischen Vergleich liegen KGV und Dividendenrendite wieder im langfristigen Durchschnitt - das spricht eher für eine Normalisierung als für eine Überhitzung." Kurzfristig könne die Dynamik zwar abnehmen, die mittelfristigen Argumente für den ATX blieben aber bestehen.
Konjunkturseitig verlief der Wochenstart impulsarm. Die Anleger dürften sich diese Woche zunächst auf den US-Arbeitsmarktbericht fokussieren, der am Dienstag für Oktober und November nachgeholt wird. Am Donnerstag steht zudem der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Helaba-Ökonom Ralf Umlauf erwartet diesbezüglich aber "wenig Überraschendes". Bei den Währungshütern herrsche weitgehend Einigkeit, dass die derzeitige Geldpolitik gut positioniert sei.
ISIN AT0000999982
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 171,05
|1,33%
