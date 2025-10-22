|
22.10.2025 17:32:00
Wiener Börse (Schluss) - Übersicht der ATX-Indizes (vorläufig)
Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:
Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 4.633,03 6,79 0,15 4.626,24 ATX Prime 2.314,59 2,98 0,13 2.311,61 IATX 361,65 -0,81 -0,22 362,46
Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.
ste
ISIN AT0000999982
