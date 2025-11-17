Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Prozent Änderung Zuletzt ATX 4.811,75 -0,86 -41,64 4.853,39 ATX Prime 2.392,34 -0,79 -18,95 2.411,29 IATX 345,61 -0,80 -2,80 348,41

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ISIN AT0000999982