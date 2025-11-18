Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 4 720,51 -100,08 -2,08 4 820,59 ATX Prime 2 348,80 -47,77 -1,99 2 396,57 ATX Total Return 11 512,89 -244,08 -2,08 11 756,97 IATX 341,91 -3,39 -0,98 345,30

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982