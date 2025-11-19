Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 4.808,00 91,37 1,94 4.716,63 ATX Prime 2.390,40 43,00 1,83 2.347,40 IATX 339,51 -2,97 -0,87 342,48

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ISIN AT0000999982