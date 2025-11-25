Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 4.948,14 60,96 1,25 4.887,18 ATX Prime 2.459,32 27,60 1,13 2.431,72 ATX Total Return 12.068,07 148,67 1,25 11.919,40

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982