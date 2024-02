Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,54 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch entgegen vorbörslicher Erwartungen mit Zuwächsen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.15 Uhr mit plus 0,54 Prozent auf 3.385,94 Einheiten. Stark negative Vorgaben von den US-Börsen vom Vorabend lasteten somit nicht auf dem heimischen Aktienmarkt. An der Wall Street hatten unerwartet hohe Inflationszahlen merklich auf die Stimmung gedrückt.

In Wien rückten unter den Schwergewichten die Aktien von Andritz (plus 2,9 Prozent) und Verbund (plus 2,1 Prozent) merklich vor. Der Verbund-Konzern will heuer eine höhere Dividende ausschütten als im Jahr davor. Für 2023 soll es eine Dividende in Höhe von 3,40 Euro geben, dazu eine Sonderdividende von 0,75 Euro. Für 2022 waren voriges Jahr 2,44 Euro Dividende und 1,16 Euro Sonderdividende ausgeschüttet worden. Die Analysten von der Erste Group schrieben in einer ersten Reaktion von positiven Nachrichten. Der Dividendenvorschlag liege über den eigenen und den Markterwartungen, hieß es weiter von den Experten.

ISIN AT0000999982