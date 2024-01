Wiener Börse startet fester - ATX steigt 0,50 Prozent

Die Wiener Börse ist am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 0,50 Prozent auf 3.359,86 Punkte, der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,44 Prozent auf 1.690,20 Einheiten. Auch an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen ging es in der Früh nach oben, für Auftrieb sorgten positive Vorgaben aus Übersee - die Wall Street hatte am Vortag höher geschlossen.

Damit kann sich der heimische Aktienmarkt weiter von den Kursverlusten zu Wochenbeginn erholen, zuletzt hatten international vor allem die gedämpften Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen in den USA auf die Kurse gedrückt.

In Wien verlief das Geschäft bisher impulslos, Meldungen zu Einzelwerten blieben Mangelware. Unter den Index-Schwergewichten zeigten sich Andritz (plus 1,2 Prozent), BAWAG (plus 0,9 Prozent) und Verbund (plus 0,7 Prozent) stark gesucht.

kat/sto

ISIN AT0000999982