Wiener Börse startet gut behauptet - ATX 0,1 Prozent im Plus

Die Wiener Börse ist am Freitag gut behauptet in den Handel gestartet. Der ATX lag gegen 9.30 Uhr mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 3.293,76 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa gab es im Frühhandel nur wenig Bewegung. Viele Marktteilnehmer dürften den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für November erwartet. Von den Daten werden mögliche Hinweise auf die künftigen Schritte der US-Notenbank Fed erhofft.

Gut gesucht waren nach einer Analystenempfehlung Andritz-Aktien und legten 1,2 Prozent auf 51,80 Euro zu. Die Analysten von JPMorgan haben die Titel des Anlagenbauers auf ihre "Positive Catalyst Watch"-Liste gesetzt. Größere Nachfrage gab es auch in OMV, die Aktien des Öl- und Gaskonzerns gewannen 0,9 Prozent. Pierer Mobiliy fielen um 3,4 Prozent und setzten damit ihre jüngste Korrektur fort.

