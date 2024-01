Wiener Börse startet gut behauptet - ATX 0,3 Prozent im Plus

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag gut behauptet begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.30 Uhr mit einem kleinem Plus von 0,25 Prozent bei 3.386,05 Punkten. Auch andere Börsen in Europa verbuchten kleine Aufschläge in dieser Größenordnung.

Der Frühhandel verlief weitgehend ruhig. Impulse könnten die im Tagesverlauf anstehenden Inflationsdaten aus Deutschland und die am Nachmittag angesetzten Zahlen des Arbeitsmarktdienstleisters ADP bringen. Von den Veröffentlichungen erhoffen sich Börsianer Hinweise auf die kommenden Schritte der EZB und der US-Notenbank Fed.

mik/mha

ISIN AT0000999982