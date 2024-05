Wiener Börse startet leicht im Plus - ATX legt 0,2 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis gegen 9.20 um 0,21 Prozent auf 3.571,72 Punkte. Im Rampenlicht standen die von den ATX-Schwergewichten Erste Group und OMV in der Früh gemeldeten Quartalszahlen. OMV-Aktien legten im Frühhandel 3,2 Prozent zu, die Aktien der Erste Group stiegen um 1,0 Prozent.

An anderen Börsen gab es im Frühhandel trotz der vielen gemeldeten Unternehmensergebnisse vorerst nur wenig Bewegung. Viele Marktteilnehmer dürften die im Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten und die US-Zinsentscheidung am Mittwoch abwarten, hieß es.

