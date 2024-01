Wiener Börse startet leichter - ATX verliert 0,26 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit leichterer Tendenz aufgenommen. Der ATX verlor bis 9.25 Uhr 0,26 Prozent auf 3.340,06 Einheiten. Bereits zuvor hatte der heimische Leitindex zwei starke Verlusttage in Folge absolviert. International drückten zuletzt vor allem die gedämpften Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen in den USA auf die Aktienkurse. An den europäischen Leitbörsen gab es nun kurz nach Sitzungsbeginn noch keinen klaren Trend zu sehen.

In Wien rückte mit veröffentlichten Verkehrszahlen der Flughafen Wien ins Blickfeld der Akteure. Der größte heimische Airport hat im Vorjahr 29,5 Millionen Passagiere abgefertigt, das ist ein Plus von 24,7 Prozent und das zweitbeste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Die Flughafen-Aktie reagierte mit plus 0,7 Prozent.

ISIN AT0000999982