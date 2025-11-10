Wiener Börse startet mit Gewinnen - ATX plus 0,7 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Details zu Einzelaktien ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse ist am Montag mit Gewinnen in die Woche gestartet. Der österreichische Leitindex ATX hielt im Vormittagshandel zuletzt mit einem Plus von 1,47 Prozent bei 4.823,90 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es deutlich nach oben. Für gute Börsenstimmung sorgten die Meldungen über ein möglicherweise nahendes Ende des teilweisen Regierungsstillstands in den USA ("Shutdown").

Erstmals seit Beginn des Haushaltsstreits in den USA haben Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt zur Beendigung des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte getan. Der Senat votierte am späten Sonntagabend mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten.

Stark gesucht waren unter den ATX-Werten zum Handelsstart AT&S. Die Aktien des Leiterplattenherstellers lagen mit einem Plus von 6,9 Prozent ganz oben im Index. Stark gesucht waren auch die Bankwerte. RBI, BAWAG und Erste Group verbuchten Kursgewinne zwischen 2 und 3 Prozent.

Unter den wenigen Verlierern fanden sich Lenzing. Die Aktien des Faserherstellers lagen mit einem Minus von 1,4 Prozent am unteren Ende im ATX.

Der am Vormittag gemeldete Konjunkturindex des Sentix-Instituts wirkte sich nicht merklich an den Börsen aus. In der Eurozone hat sich die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten überraschend wieder verschlechtert. Der auf Basis von Umfragen ermittelte Sentix-Index fiel im November um 2,0 Punkte auf minus 7,4 Punkte. Im Oktober war der Konjunkturindikator noch gestiegen. Volkswirte wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt einen weiteren Anstieg auf minus 4,0 Punkte gerechnet.

