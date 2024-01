Wiener Börse startet mit leichterer Tendenz in den Handel

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit leichterer Tendenz aufgenommen. Der ATX verlor bis etwa 9.10 Uhr um 0,17 Prozent auf 3.420,57 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es kurz nach Sitzungsbeginn überwiegend leicht ins Minus. Negative Vorgaben hatte die Wall Street am Vorabend geliefert.

Marktbewegende Datenveröffentlichungen habe es gestern nicht gegeben und auch heute stehen keine wichtigen Einträge im Kalender, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Erst morgen wird es nach Einschätzung der Experten mit der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen wieder interessant.

Am heimischen Aktienmarkt liegt noch eine dünne Meldungslage vor. Einheitlich abwärts ging es mit den schwergewichteten Banken. BAWAG verbilligten sich um 0,8 Prozent. Erste Group gaben 0,5 Prozent nach und die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus in Höhe von 0,7 Prozent verbuchen.

ste/mha

ISIN AT0000999982