05.11.2025 09:20:00
Wiener Börse startet mit schwächerer Tendenz, ATX minus 0,44 Prozent
Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel im Minusbereich aufgenommen. Der ATX gab kurz nach dem Sitzungsauftakt 0,44 Prozent nach auf 4.773,48 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Frühhandel mit den Aktienkursen nach negativen US-Vorgaben erneut abwärts. An der Wall Street gaben am Dienstagabend vor allem die Technologiewerte wegen Bedenken über die mittlerweile hohen Bewertungsniveaus merklich nach.
Am heimischen Aktienmarkt rückte mit einer Zahlenvorlage der Verbund ins Blickfeld der Akteure. Die Titel des Stromversorgers reagierten auf die Ergebnispräsentation mit einem klaren Minus in Höhe von 1,6 Prozent.
