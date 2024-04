Wiener Börse startet mit Zuwächsen in den Montagshandel

Die Wiener Börse hat den Handel am Montag mit leichten Zuwächsen aufgenommen. Der ATX steigerte sich gegen 9.15 Uhr um 0,23 Prozent auf 3.562,94 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,19 Prozent auf 1.785,19 Zähler hinauf.

Der am Wochenende erfolgte Raketenangriff Irans auf Israel konnte zunächst keine größeren Verwerfungen an den Märkten auslösen, es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich die Situation im Verlauf der Woche entwickelt. Ob die Situation im Nahen Osten mit einer militärischen Antwort Israels gegen die Islamische Republik weiter eskaliert, bleibt abzuwarten.

Auf Konjunkturdatenebene blicken Händler nach der EZB-Zinsentscheidung in der Vorwoche nun auf US-Datenveröffentlichungen. Dort steht der für April erhobene Empire-State-Index der Fed in New York an. Das Pendant der Fed in Philadelphia folgt im Wochenverlauf. Darüber hinaus werden auch die US-Einzelhandelsumsätze herausgegeben. Hier sind die Vorgaben laut Helaba positiv.

sto/mha

ISIN AT0000999982