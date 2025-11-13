ATX

13.11.2025 09:11:00

Wiener Börse startet wenig bewegt - ATX unverändert

Nach drei Gewinntagen in Folge hat der ATX am Donnerstag auf hohem Niveau zunächst eine Pause eingelegt. Kurz nach Handelsbeginn notierte der Leitindex bei 4.932 Punkten etwa auf Vortagesniveau. Die Rekordmarke bei gut 5.000 Einheiten bleibt jedoch in Reichweite. Auch der ATX Prime bewegte sich mit plus 0,01 Prozent auf 2.449 Zähler kaum.

Damit ließ sich der heimische Aktienmarkt nicht von einem überwiegend positiven europäischen Umfeld mitziehen. Im Fokus steht am Markt das Ende des Regierungsshutdowns in den USA. In Wien zogen Aktien der Strabag nach Zahlen mehr als fünf Prozent an, während Wienerberger 1,9 Prozent einbüßten.

spa/ste

ISIN AT0000999982

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 853,39 -0,99%

