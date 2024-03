Wiener Börse (Vormittag) - ATX legt 0,1% zu, FACC nach Zahlen gesucht

An der Wiener Börse gab es am Mittwochvormittag kaum Bewegung. Der ATX notierte gegen 10.35 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,09 Prozent bei 3.502,16 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,06 Prozent auf 1.759,86 Zähler. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich kaum bewegt. Die internationalen Vorgaben waren verhalten, zudem dürften in der Woche vor dem Osterwochenende nur wenige Anleger aktiv sein.

Auch unter den Einzelaktien gab es kaum größere Kursbewegungen. FACC stiegen nach Meldung von Ergebnissen um 3,7 Prozent. Der oberösterreichische Luftfahrt-Zulieferer hat seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 21,3 Prozent auf 736 Mio. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (EBIT) verdreifachte sich auf 17,5 Mio.

Laut den Analysten der Erste Group wurden mit den Zahlen die schon gemeldeten vorläufigen Ergebnisse bestätigt. Die Angaben zu den Auftragsständen lassen zudem auf eine anhaltend hohe Kapazitätsauslastung schließen. Die Analysten der Baader Bank schrieben in einer ersten Reaktion von guten Zahlen und einem vielversprechenden Auftragsbuch.

Gut gesucht waren auch AT&S und gewannen bei hohen Umsätzen 3,1 Prozent. Schwach zeigten sich Pierer Mobility mit einem Minus von 3,4 Prozent.

Impulse für die Börsen könnten die um elf Uhr anstehenden Stimmungsdaten der EU-Kommission für die Eurozone bringen. Beim Verbrauchervertrauen wird die leichte Verbesserung gegenüber dem Februar wohl bestätigt, erwarten die Helaba-Analysten. Interessanter dürfte das Industrievertrauen werden, denn hier sind die Vorgaben nicht einheitlich, so die Experten. In den USA werden am Donnerstag keine wichtigen Datenveröffentlichungen erwartet.

mik/spa

ISIN AT0000999982