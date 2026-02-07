Berkshire Hathaway Aktie

WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026

07.02.2026 18:09:00

Will Berkshire Hathaway Be the Same After Buffett -- or Better?

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) has a track record of excellence that's hard for any other stock to match. A big part of Berkshire's success has come as a result of its legendary leader, Warren Buffett, who just stepped down as CEO at the end of 2025. With decades of market outperformance under Buffett's belt, successor CEO Greg Abel has his work cut out for him to build on his predecessor's legacy.Today, this three-part series on Berkshire Hathaway for the Voyager Portfolio concludes with a closer look at the CEO succession from Buffett to Abel and what investors can expect. And although I won't be adding Berkshire Hathaway stock to this portfolio, that doesn't mean that you shouldn't strongly consider it as a complement to the other individual stock holdings you may own.
