Canopy Growth Aktie
WKN DE: A3E2FV / ISIN: CA1380357048
|
13.08.2026 13:00:00
Will Canopy Growth Get Acquired?
After seeing rival Aurora Cannabis (NASDAQ: ACB) receive a bid from large multi-state operator Curaleaf, investors may no doubt be wondering if Canopy Growth (NASDAQ: CGC) could be the next Canadian company that comes into the crosshairs of a larger U.S.-based business.Canopy Growth has long been an iconic company in the cannabis market, particularly in Canada. Could an acquisition be looming in the near future?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Canopy Growth Corp
|
07.08.26
|Ausblick: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.06.26
|Ausblick: Canopy Growth öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.05.26
|Erste Schätzungen: Canopy Growth gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.05.26
|Erste Schätzungen: Canopy Growth gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Canopy Growth Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Canopy Growth Corp
|0,86
|-0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX in Grün -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.