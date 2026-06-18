Impact Holdings Aktie

Impact Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18

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18.06.2026 12:43:20

Will Ebola have an impact on the World Cup?

While ticket prices, heat and politics have made headlines, Ebola has been a World Cup worry for DR Congo. The African nation has qualified for the first time in 52 years, but does the outbreak have wider implications?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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