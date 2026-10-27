CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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27.10.2026 15:55:26
Will elections in Israel change its Iran approach?
As Israelis head to the polls, the country's conflict with Iran casts a long shadow over the ballot box. But any leadership changes in Israel may not be enough to shake up its grand strategy on Tehran.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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