Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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07.07.2026 14:51:22
Will Germany impose an age limit for social media?
A quarter of German youth spend too much time on social media, with 350,000 considered to have an addiction problem. Education Minister Karin Prien is advocating for a legal minimum age of 13.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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