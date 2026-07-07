Aktie

Aktie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027

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07.07.2026 14:51:22

Will Germany impose an age limit for social media?

A quarter of German youth spend too much time on social media, with 350,000 considered to have an addiction problem. Education Minister Karin Prien is advocating for a legal minimum age of 13.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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