Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
11.12.2025 12:00:00
Will MP Materials Stock Have Room to Run in 2026?
If the past 11 months have shown us anything about the mining industry, it's the critical place that rare-earth metal companies are starting to occupy.Fueled by growing tensions between the U.S. and China -- the largest rare-earth metal miner in the world -- many metal companies in North America have seen their market values grow exponentially this year. Lithium Americas, for instance, is up roughly 75% on the year, while Trilogy Metals is up 280%. Even the VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF is up about 85%, an impressive gain for a metal exchange-traded fund (ETF).Then, of course, there's MP Materials (NYSE: MP), which has grown 270% on the year. The company, headquartered in Las Vegas, owns and operates the Mountain Pass mine in California, one of the few operating rare-earth mines and processing facilities in the U.S.
