05.11.2025 07:01:06

Ausblick: MP Materials A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MP Materials A stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,173 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

MP Materials A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,376 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,570 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 287,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 203,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

