Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
22.11.2025 07:00:33
Will pay-per-mile raise Reeves money or drive people away from electric vehicles?
Need for new road taxes is clear – but there are concerns that pricing plan could stall transition away from petrolThree pence: a small charge per mile for an electric vehicle, but a giant conceptual leap for Britain.Chancellors of the exchequer have long resisted any form of road pricing as politically toxic. That may be about to change next week: Rachel Reeves, perhaps inured to being pilloried for any money-raising proposal, is expected to introduce a charge explicitly linked to how far EVs drive. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!