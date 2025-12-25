Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
|
25.12.2025 22:00:00
Will Rigetti Computing Make a Comeback in 2026?
Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) has taken investors on quite the roller-coaster ride in 2025. It entered the year on a strong note thanks to the quantum computing rally in December 2024. However, it crashed nearly 75% from its highs before January was over, thanks to comments from Nvidia CEO Jensen Huang about useful quantum computing being a long way away.Huang quickly pivoted from that stance, and the quantum computing start-up stocks started to rally throughout 2025, before peaking in October. However, the market started to become risk-averse around that time, which caused quantum computing stocks to sell off again. Now, Rigetti Computing sits about 60% down from its high established in October, although it's still up around 50% so far this year. So, will Rigetti make another amazing comeback in 2026? Or will it be stuck in these lower ranges for a while?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.07.25
|Erste Schätzungen: Rigetti Computing zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)