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25.08.2026 06:31:29
Will Semiconductor: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Will Semiconductor gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,57 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Will Semiconductor 0,970 CNY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Will Semiconductor im vergangenen Quartal 7,61 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Will Semiconductor 7,48 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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