Will Smart informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Will Smart äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Will Smart vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 45,06 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -75,030 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 190,0 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 55,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 122,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at