SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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17.07.2026 10:21:00
Windows Server 2022: Mainstream-Support endet in 90 Tagen
Windows Server 2022 fällt in 90 Tagen aus dem Mainstream-Support. Erweiterte Sicherheitsupdates gibt es bis 2031 – und danach ESU.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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